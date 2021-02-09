ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В 2020 ГОДУ НА 5%


09:23 10.02.2021

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции в 2020 году на 5% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, несмотря на сложную ситуацию на рынках из-за пандемии коронавируса, предприятия отрасли смогли нарастить поставки продукции на внешние рынки до $608,5 млн, что превысило объем экспорта 2019 года почти на $30 млн.

При этом во многом нарастить экспорт удалось за счет увеличения объемов реализации продукции на рынки дальнего зарубежья, куда экспортировано товаров на 11,4% больше, чем в 2019 году, в том числе в страны Европейского союза – на 5,4%.

Кроме того, экспорт в Китай вырос по итогам года почти в 1,3 раза. На 5,2% вырос экспорт концерна в Российскую Федерацию, на 7% - в Украину.

Среди стран дальнего зарубежья наибольший темп роста экспорта отмечен в США, Канаду, Австрию, Великобританию, Швейцарию, Финляндию, Турцию, Индию, Индонезию и ряд других.

В 2020 году после некоторого перерыва возобновились поставки продукции в Албанию, Ирландию, Исландию, Кипр, Мексику и иные страны. В целом в ушедшем году продукция предприятий концерна экспортирована на рынки 70 стран. Это самый широкий географический перечень экспортных поставок концерна за всю историю.

В 2020 году концерн достиг и самого высокого уровня экспорта в объеме реализуемой продукции. На внешние рынки поставлено 76,2% от всего, что было произведено предприятиями в 2020 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2021
валюта курс
EUR 3.1422
USD 2.5997
RUB 3.5103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1422 -0.0047
USD 2.5997 -0.0153
RUB 3.5103 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1330 3.1420
USD 2.5900 2.5930
RUB 3.4950 3.5080
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 73.7000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте