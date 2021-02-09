Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции в 2020 году на 5% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, несмотря на сложную ситуацию на рынках из-за пандемии коронавируса, предприятия отрасли смогли нарастить поставки продукции на внешние рынки до $608,5 млн, что превысило объем экспорта 2019 года почти на $30 млн.

При этом во многом нарастить экспорт удалось за счет увеличения объемов реализации продукции на рынки дальнего зарубежья, куда экспортировано товаров на 11,4% больше, чем в 2019 году, в том числе в страны Европейского союза – на 5,4%.

Кроме того, экспорт в Китай вырос по итогам года почти в 1,3 раза. На 5,2% вырос экспорт концерна в Российскую Федерацию, на 7% - в Украину.

Среди стран дальнего зарубежья наибольший темп роста экспорта отмечен в США, Канаду, Австрию, Великобританию, Швейцарию, Финляндию, Турцию, Индию, Индонезию и ряд других.

В 2020 году после некоторого перерыва возобновились поставки продукции в Албанию, Ирландию, Исландию, Кипр, Мексику и иные страны. В целом в ушедшем году продукция предприятий концерна экспортирована на рынки 70 стран. Это самый широкий географический перечень экспортных поставок концерна за всю историю.

В 2020 году концерн достиг и самого высокого уровня экспорта в объеме реализуемой продукции. На внешние рынки поставлено 76,2% от всего, что было произведено предприятиями в 2020 году.