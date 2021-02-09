В «Зеленой гавани» под Минском построят первый многоквартирный дом из готовых комплектов последнего поколения. Все элементы будут изготовлены на Заводе железобетонных конструкций «СБК», а затем собраны вместе по принципу конструктора.

Проект уникальный: планировки и многие решения были спроектированы под индивидуальные требования застройщика «А-100 Девелопмент».

Новый ситихаус будет включать 3 подъезда разной высотности — от 3 до 5 этажей, и станет первым домом, полностью собранным из железобетонных конструкций собственного производства.

Первый этаж займут квартиры с открытыми террасами. Крыша дома будет эксплуатируемой, чтобы жители могли собираться летними вечерами и проводить время с соседями.

«У этого дома нет аналогов — проект уникальный. Возможности завода позволяют нам воплощать нестандартные идеи и возводить современные здания европейского класса. Ситихаус в «Зеленой гавани» был разработан менее чем за год, и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками, эксклюзивными даже для объектов застройщика «А-100 Девелопмент». Комплекты будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом мы можем возводить дома в короткие сроки, а при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика, что не реализуют другие игроки рынка», - отметили на заводе «Современные бетонные конструкции».

Архитектура дома соответствует общей стилистике комплекса «Зеленая гавань». В квартирах предусмотрены высокие потолки — 2,8 метра, а большие окна в пол откроют панорамные виды на зеленые ландшафты. Несколько квартир на последних этажах получат скатные крыши, которые можно стильно обыграть в интерьере.

Выбор квартир большой — от студий на 29,9 кв. м до квартир с 6 комнатами и двухуровневых апартаментов на 135 «квадратов». Планировочные решения соответствуют современным запросам и актуальным тенденциям на рынке недвижимости. Квартиры доступны как без отделки, так и с готовым интерьером. На выбор — скандинавский Хюгге или европейский минимализм. В отделку также входит система «умный дом» — набор элементов, которые автоматически контролируют различные процессы в квартире и позволяют управлять ими удаленно.

Во входных группах будет использовано много стекла, что позволит наполнить места общего пользования естественным светом и визуально расширит пространство. В подъездах будут установлены лифты Schindler.

Ситихаус будет окружать закрытый благоустроенный двор со скамейками, шезлонгами, уличными офисами. За безопасность будут отвечать видеодомофоны и круглосуточное видеонаблюдение.

«Этот дом спроектирован и вскоре будет изготовлен и собран силами завода СБК. Несмотря на сложное для индустрии время мы не отказываемся от своих планов и внедряем новые продукты. Ситихаус будет по-настоящему уникальным: мало кто вообще поверит, что из готовых комплектов можно создавать такие сложные объекты и динамичные фасады. Вместе с тем нами продуманы квартиры разной площади, для разных покупателей. Небольшие квартиры подойдут семьям без детей или тем, кто увлекается гольфом, могут стать инвестицией в недвижимость. А более просторное жилье — для тех, кому нужно больше места и личного пространства. «Зеленая гавань» обеспечивает свободу и простор во всех отношениях», - пояснили в «А-100 Девелопмент».

Завод «Современные бетонные конструкции» открыт в 2014 году, а в декабре 2019 года вошел в состав Группы компаний «А-100 Девелопмент». Производство расположено в районе деревни Таборы в Минском районе, его годовая мощность — около 200 тысяч кв. м. На заводе изготавливают сборные железобетонные конструкции нового поколения для жилых, офисных, торговых и социальных объектов. Завод сотрудничает с государственными и частными застройщиками.