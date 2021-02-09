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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ МАГАЗИНА ТОРГОВОЙ СЕТИ «СВЕТОФОР» В БРЕСТЕ
17:34 09.02.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предписание о приостановлении работы торгового объекта ООО «ВитебскПродуктСервис» (торговая сеть «Светофор») в Бресте (ул. Краснознаменная).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, предписание было выдано в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями законодательства о торговле, в числе которых несоблюдение ассортиментного перечня товаров.
«На основании выявленных нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта ООО «ВитебскПродуктСервис» … с 9 февраля по 12 марта 2021 г.», - говорится в сообщении ведомства
В нем отмечается, что подобные нарушения неоднократно выявлялись МАРТ в торговых объектах ООО «ВитебскПродуктСервис» в рамках проводимых в 2020 году мониторингов. Вместе с тем, как показала проверка, руководством субъекта торговли рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков) были оставлены без должного внимания.
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