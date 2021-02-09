ОАО «Туровский молочный комбинат» в 2020 году выпустило 28,6 тыс. тонн сыров, что на 30% больше к уровню 2019 года. В сравнении с 2018 годом объемы выросли вдвое.

Как сообщили на предприятии, более чем на треть за год повышена выручка от реализации продукции – с 200 млн до 271,7 млн рублей. В долларовом выражении доходы пробили символический 100-миллионый рубеж – почти $111 млн. Туровский молочный комбинат заработал в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Рентабельность продаж подскочила до 17%, став одной из самых высоких в молочной отрасли. Эффективность производства также радует: с одной тонны сырья в 2020 году получали 1280 рублей (годом ранее – 1160), а выход продукции составил 14,1% (раньше был 13,8%), что максимально приближено к европейским показателям.

«Прошлый год, несмотря на все сложности, оказался для нас рекордным почти по всем показателям и направлениям. Сейчас комбинат загружен практически на 100%: мы произвели 28 тыс. тонн сыров и перерабатываем около 650 тонн молока в сутки. Помимо Беларуси, продукция поставляется во многие страны мира. В результате мы получили достаточную чистую прибыль даже с учетом выплаты кредитных обязательств. И при этом продолжаем инвестировать в производство, чтобы расширить мощности переработки молока и возможности производства», – отметили на Туровском молочном комбинате.

В 2020 году на комбинате увеличили мощности по производству сливочных сыров. Установлены линии по переработке и сгущению сыворотки. В планах на этот год – модернизация линии вытяжных сыров (паста филата).

Помимо роста объемов, большую роль сыграло расширение экспорта. Сейчас на зарубежного потребителя приходится 80% продукции. Поставки в другие страны принесли компании почти 87 млн долларов – на 20% больше, чем в 2019 году. Молочные продукты из Турова представлены в 16 странах мира. Из новых рынков – Монголия, Туркменистан и Ирак. Наибольшие объемы экспорта приходятся на Россию и Казахстан, среди перспективных направлений – Турция, ОАЭ и Израиль.

В 2021 году в компании ожидают рост рублевой выручки на 30%, а объемов сырного производства – на 17%. Экспорт, как ожидается, прирастет почти на 27% и тем самым приблизится к $110 млн долларов.

Сейчас на Туровском молочном комбинате работает около 500 человек. Средняя зарплата в январе достигла 1500 рублей. На предприятии обеспечивают бесплатный проезд и медстрахование, оплачивают жилье и предоставляют материальную помощь.

Туровский молочный комбинат основан 2010 году, а производство сыров запущено через три года. Общий объем инвестиций составил 115 млн евро со сроком окупаемости в 10 лет (к 2023 году). К концу этого года объем производства сыров должен достичь 33,6 тыс. тонн. Собственная сырьевая база включает 9 хозяйств в Гомельской, Минской и Витебской областях. Предприятие входит в число крупнейших молочных производителей и экспортеров Беларуси.