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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 И «ИНКЛЮЗИВНЫЙ БАРИСТА» ОТКРОЮТ ЕЩЕ ОДНУ КОФЕЙНЮ С СОТРУДНИКАМИ-КОЛЯСОЧНИКАМИ В БРЕСТЕ


16:50 09.02.2021

Первое полностью инклюзивное заведение появится в Бресте – в центре продаж А1 на улице Машерова, 17. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании – Гельмут Дуз.

«А1 уделяет особое внимание теме инклюзивности. С прошлого года наши партнеры из «Инклюзивного бариста» готовят один из лучших кофе в Минске во флагманском центре цифровых услуг А1. И я очень рад, что в этом году мы расширяем географию нашего сотрудничества. Благодарю открытию новой кофейни в Бресте наши бизнес-партнеры смогут принять на работу в свою команду ещё как минимум двух сотрудников с инвалидностью. При этом мы в А1 постоянно работаем над тем, чтобы тема инклюзии и общества равных возможностей развивалась внутри нашей компании. Так, большинство офисов А1 являются объектами с безбарьерной средой. Кроме этого, мы открыты для найма сотрудников независимо от их физических особенностей. В частности, гибридный формат работы позволяет нам рассматривать заявки в том числе и от людей с ограниченными возможностями, которые могут работать как дома, так и в офисе», - написал Гельмут Дуз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для работы в новой кофейне «Инклюзивный бариста» и А1 уже начали поиск сотрудников. Опыт от соискателей не требуется, профессии их обучат в собственной Академии бариста. Для того, чтобы стать ее учеником и претендовать на место в команде проекта, необходимо до 10 февраля (включительно) заполнить анкету. Преимуществом, которое повысит шансы претендентов, станет готовность к переезду.

«Попытки открыть кофейни в регионах у нас были и до этого», – отметил Александр Авдевич, учредитель сети кофеен «Инклюзивный бариста», – но только теперь, с таким партнером как А1, мы уверены, что наша новая кофейня в Бресте будет востребована и мы можем гарантировать будущим сотрудникам, что их жизнь изменится в лучшую сторону».

Открытие брестского кофе-корнера запланировано на март. Для будущих сотрудников, по аналогии с минской кофейней в А1, детально продумана организация рабочего пространства: в стойку эргономично встроены и кофе-машина, и витрина, и касса, — все, чтобы обслуживать клиентов было быстро и удобно.

Из новинок — здесь появится новый логотип, с вывески посетителям будет улыбаться директор сети — Вася Павликов. Минские посетители кофейни считают Васю своеобразным символом и талисманом «Инклюзивного бариста», поэтому и в Бресте кофейня будет «под присмотром» директора Васи. Готовить кофе бариста будут в фирменные стаканчики с историями команды.
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