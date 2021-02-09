Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 февраля 2021 года выросло до почти 260 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 260 тыс. 060 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 248 тыс. 064 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 361 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 561 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 151 тест. Всего в стране проведено 4 млн 593 тыс. 784 теста.