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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 260 ТЫС.
15:48 09.02.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 февраля 2021 года выросло до почти 260 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 260 тыс. 060 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 248 тыс. 064 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 361 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 561 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 151 тест. Всего в стране проведено 4 млн 593 тыс. 784 теста.
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