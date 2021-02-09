|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА СЕРЬЕЗНО ВОЗЬМУТСЯ ЗА СКРЫВАЮЩИЕ ДОХОД И ВЫПЛАЧИВАЮЩИЕ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ» ПРЕДПРИЯТИЯ
15:24 09.02.2021
В Минске серьезно возьмутся за предприятия, скрывающие доход и выплачивающие зарплату «в конвертах». Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Как сообщил на оперативном совещании в горисполкоме руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, в прошлом году в результате контрольных мероприятий выявлено 34 факта выплаты зарплаты «в конвертах», после чего в бюджет доначислено 55 тыс. рублей налогов.
Он также отметил, что как показывает практика, в ряде организаций города применяются различные схемы сокрытия выручки и завышения затрат, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль.
«Налоговыми инспекциями города в 2020 году проведено 449 проверок таких организаций, в результате чего 123 из них, или каждая четвертая, выведены на прибыль, сумма доплаченного налога составила 4,5 млн. рублей», – сказал А. Соболевский.
В свою очередь председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил ужесточить контроль и усилить работу по выявлению таких организаций.
Всего же в 2020 г. в бюджет Минска поступило 5,2 млрд рублей налогов, что на 0,5% больше, чем было запланировано. При этом 47% поступлений составил подоходный налог, почти 25% - налог на прибыль. В минувшем году налогоплательщиками Минска были 59 тыс. организаций, 82 тыс. индивидуальных предпринимателей и 267 тыс. физических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
Курсы в банках
на 09.02.2021
Конвертация в банках
на 09.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте