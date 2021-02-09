В Минске серьезно возьмутся за предприятия, скрывающие доход и выплачивающие зарплату «в конвертах». Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как сообщил на оперативном совещании в горисполкоме руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, в прошлом году в результате контрольных мероприятий выявлено 34 факта выплаты зарплаты «в конвертах», после чего в бюджет доначислено 55 тыс. рублей налогов.

Он также отметил, что как показывает практика, в ряде организаций города применяются различные схемы сокрытия выручки и завышения затрат, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль.

«Налоговыми инспекциями города в 2020 году проведено 449 проверок таких организаций, в результате чего 123 из них, или каждая четвертая, выведены на прибыль, сумма доплаченного налога составила 4,5 млн. рублей», – сказал А. Соболевский.

В свою очередь председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил ужесточить контроль и усилить работу по выявлению таких организаций.

Всего же в 2020 г. в бюджет Минска поступило 5,2 млрд рублей налогов, что на 0,5% больше, чем было запланировано. При этом 47% поступлений составил подоходный налог, почти 25% - налог на прибыль. В минувшем году налогоплательщиками Минска были 59 тыс. организаций, 82 тыс. индивидуальных предпринимателей и 267 тыс. физических лиц.