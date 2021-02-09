ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

14:19 09.02.2021 В индустриальном парке «Великий камень» 9 февраля 2021 года состоялось подписание соглашения о намерении сотрудничества по развитию проекта в области китайской традиционной медицины. Как сообщает сайт ИП «Великий камень», документ подписали будущие учредители совместной биотехнологической компании «Новоэра», администрация и Компания по развитию индустриального парка. Предприятие «Новоэра» будет создано в «Великом камне» при участии Института культуры и экономики Цзиньтай, ООО «Клиника китайской медицины Сишаньцинсюе (Пекин)» и ООО «Компания фармацевтических технологий Сишаньцинсюе (Пекин)». Согласно подписанному документу, проект предполагает такие направление работы, как евразийский центр обмена в области культуры традиционной медицины, центр диагностики и лечения традиционной китайской медицины, а также завод по производству медицинских препаратов против коронавирусной инфекции нового типа.