Органы государственного строительного надзора в 2020 году 150 раз побывали на объектах Белорусской железной дороги и ее подразделений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, в ходе надзорных мероприятий было выявлено 1389 дефектов и нарушений требований технических нормативных правовых актов. Наиболее часто встречались дефекты при выполнении таких комплексов работ, как организация строительного производства, сооружение мостов и труб, благоустройство территорий, монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации.

По фактам выявленных нарушений в адрес участников направлено 98 предписаний и 16 рекомендаций, к административной ответственности в соответствии с законодательством привлечено 31 должностное лицо.

По завершенным строительством объектам выдано 27 заключений.

Также на систематической основе велся технический и авторский надзор за строительством. Особое внимание уделялось эксплуатационной надежности и безопасности объектов.

В целом органы Госстройнадзора, осуществляя надзор за объектами Белорусской железной дороги в 2020 году, высоко оценивают качество выполненных работ. Дефекты и нарушения, выявленные в ходе надзорных мероприятий, устранялись своевременно.

Конструктивное взаимодействие всех участников строительства позволило на должном уровне реализовывать различные проекты.

Так в конце 2019 года выдано заключение по объекту «Строительство здания центра управления перевозками Белорусской железной дороги по пер. Стекольному с устройством автоматизированной системы планирования и управления движением поездов». Объект возводился для размещения Центра управления перевозками (ЦУП) Белорусской железой дороги. Именно отсюда осуществляется управление движением поездов и электропитанием на всей территории Беларуси.

Из наиболее значимых объектов в 2020 году можно отметить капитальный ремонт металлического моста через реку Горынь на 149 км участка Сарны-Горынь, железнодорожный мост через Березину на 36 км участка Жлобин-Калинковичи, капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Неман в Гродно на 142 км перегона Гродно-Лососно, ремонт железнодорожного моста 938 км участка Барановичи-Брест. Это так называемые большие мосты протяженностью более 100 м. При ремонте данных сооружений применяются технологии, ранее не имевшие широкого распространения на территории Беларуси, как, например, устройство прокладного слоя на смесях типа «Эмако» без балластного мостового полотна на железобетонных плитах.