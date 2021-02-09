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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,5%
13:40 09.02.2021
В Витебской области на 1 января 2021 года количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 20 476 и увеличилось на 1608, или на 8,5%, к уровню 1 января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 72,2% составляют индивидуальные предприниматели и 27,8% организации.
За 2020 год данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 94,8 млн рублей, что составляет около 5% в общих поступлениях области.
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