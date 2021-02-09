В Витебской области на 1 января 2021 года количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 20 476 и увеличилось на 1608, или на 8,5%, к уровню 1 января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 72,2% составляют индивидуальные предприниматели и 27,8% организации.

За 2020 год данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 94,8 млн рублей, что составляет около 5% в общих поступлениях области.