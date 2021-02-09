ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз» представило перронный автобус МАЗ-271 для перевозки пассажиров в аэропортах на 8-й национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации NAIS-2021 в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, модель является совместной разработкой конструкторов МАЗ со специалистами ГНУ «Объединенный институт машиностроения» Национальной академии наук РБ.

Автобус соответствует международным требованиям согласно IATA Airport Handling Manual. Кроме того, при сопоставимых характеристиках он значительно дешевле европейских аналогов.

Автобус оснащен дизельным двигателем Евро-5 Mercedes-Benz OM 926 LA объемом 7.2 литра и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison T270.

В МАЗ 271 улучшены условия для безопасности пассажиров. Уменьшены колесные арки, нижние рычаги дверей уходят под пол, предусмотрена установка информационной системы.

В модели установлены «световые линии» современной светодиодной подсветки. Автобус имеет 6 двухстворчатых дверей для пассажиров и 2 односекционные для водителя. Благодаря тепловым завесам, интегрированным в систему отопления автобуса и размещенным над каждой дверью, сохраняется тепло в салоне в холодную погоду и прохладный воздух – в жару.

Вместо зеркал заднего вида МАЗ 271 оснащен камерами заднего обзора, а также современной системой видеонаблюдения. Кабина водителя оборудована дисплеями, на которых отображается все вокруг автобуса и внутри него, а также независимым воздушным отопителем и удобным креслом на пневмоподвеске с различными регулировками.

Особого внимания заслуживает современный дизайн МАЗ 271 с использованием остекления от пола до крыши.