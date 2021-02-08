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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В 2020 ГОДУ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 8,8 МЛРД РУБЛЕЙ


13:09 09.02.2021

В 2020 от деятельности таможенных органов перечислено в республиканский бюджет около 8 млрд 865 млн рублей платежей, что составляет 102,6% от планового задания на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, сложившиеся эпидемиологические условия сказались на потоках легкового транспорта и физических лиц, пересекающих таможенную границу. Что касается грузового потока, он возрос относительно 2018 года на 9,5% и составил более 2 млн 300 тыс. грузовых транспортных средств.

Благодаря автоматизированному выбору объектов контроля, автовыпуску товаров, неинтрузивному контролю удалось достичь максимально возможных на сегодня показателей сокращения времени выпуска товаров и уменьшить финансовые издержки бизнеса. Так, время оформления около 90% партий экспортных товаров не превышает 5-ти минут, транзитных товаров – 10-ти минут.

Ускорить оформление импорта призван стартовавший в сентябре 2020 года пилотный проект по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования, в котором сегодня принимают участие 19 ведомственных пунктов таможенного оформления по всей стране. А в этом году их количество возрастет до 22.

В правоохранительной деятельности сделан акцент на качественную составляющую в работе, а также ее экономическую эффективность. Возбуждено 300 уголовных дел, раскрываемость преступлений возросла до 83%. Особое внимание уделено борьбе с наркотрафиком. Из незаконного оборота изъято более 952 килограмм наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

По результатам работы в минувшем году лучшей таможней признана Могилевская, второе место у Минской региональной таможни, третье – у Брестской и Гомельской.
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