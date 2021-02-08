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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ «ОМА» ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В ВИТЕБСКЕ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА


11:51 09.02.2021

В Витебске осенью 2022 года планируется открыть гипермаркет строительных материалов крупной торговой сети «Ома».

Как пишет газета «Витебские вести», он расположится на ул. Воинов-Интернационалистов недалеко от пересечения с проспектом Черняховского. Предполагается, что в новом торговом объекте будет создано не менее 100 рабочих мест.

Для реализации проекта ООО «Ома» заключило инвестиционный договор с облисполкомом, по условиям которого компания обязуется направить на строительство торгового центра около 16 млн рублей. Инвестору выделен земельный участок размером 2,4 га.

По словам заместителя начальника управления развития компании Геннадия Михеева, общая площадь объекта составит почти 8 тыс. кв. м, в том числе торговая – около 5,6 тыс. кв. м. Он рассчитан на обслуживание в среднем примерно 4 тыс. человек в день. Важным элементом гипермаркета станет пристроенный к крытому залу наружный павильон «Садовый центр». Его удельный вес в общей торговой площади магазина составит порядка 20%. Здесь будет представлено все необходимое для выращивания и благоустройства сада на дачах и участках индивидуальной жилой застройки, в том числе сопутствующие товары и малые архитектурные формы.

Главный фасад здания, выходящий на многоэтажную застройку на ул. Воинов-Интернационалистов, будет выполнен с применением алюминиевых кассет с квадратной и треугольной перфорацией, что позволит применить оригинальную систему подсветки объекта. Инвесторы рассчитывают, что гипермаркет органично впишется в существующий городской ландшафт и станет украшением этой части Витебска. В составе центра предусмотрено два административно-бытовых блока для персонала, часть помещений планируется сдавать в аренду. Рядом организуется парковка на 310 машино-мест, в том числе для физически ослабленных лиц.

Горисполком организовал общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции проекта, которое продлится до 19 февраля. К строительным работам на земельном участке инвесторы рассчитывают приступить осенью 2021 года.
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