ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В РОССИЙСКИХ ГОСЗАКУПКАХ


11:09 09.02.2021

Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ».

«В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей», - отметил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаил Вардугин.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением правительства РФ с 1 июня прошлого года был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для государственных и муниципальных закупок, а также нужд обороны и безопасности Российской Федерации.

Необходимым условием для возможности участия в процедурах закупок стало наличие сведений о такой продукции в реестрах промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

Для этого МТЗ совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты работали над получением акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси. Документы на включение в реестр подавались посредством Государственной информационной системы промышленности России в Министерство промышленности и торговли.

В результате продукция Минского тракторного завода 8 февраля 2021 года была включена в реестр евразийской промышленной продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2021
валюта курс
EUR 3.1469
USD 2.6150
RUB 3.5196
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1469 +0.0021
USD 2.6150 -0.0132
RUB 3.5196 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1490
USD 2.6020 2.6070
RUB 3.5050 3.5120
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2100
EUR/RUB 89.5000 89.8500
USD/RUB 74.1000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте