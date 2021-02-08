|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В РОССИЙСКИХ ГОСЗАКУПКАХ
11:09 09.02.2021
Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ».
«В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей», - отметил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаил Вардугин.
Как сообщалось, в соответствии с постановлением правительства РФ с 1 июня прошлого года был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для государственных и муниципальных закупок, а также нужд обороны и безопасности Российской Федерации.
Необходимым условием для возможности участия в процедурах закупок стало наличие сведений о такой продукции в реестрах промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо на территории государства – члена Евразийского экономического союза.
Для этого МТЗ совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты работали над получением акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси. Документы на включение в реестр подавались посредством Государственной информационной системы промышленности России в Министерство промышленности и торговли.
В результате продукция Минского тракторного завода 8 февраля 2021 года была включена в реестр евразийской промышленной продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2021
Курсы в банках
на 09.02.2021
Конвертация в банках
на 09.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте