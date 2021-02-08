В Брестской области в 2021 году предстоит вовлечь в хозяйственный оборот 200 неиспользуемых объектов коммунального имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в том числе к продаже готовятся 133 объекта, из них 88 должны впервые попасть на аукцион. В основном это недавно высвобожденная коммунальная недвижимость.

В этом году также планируется возобновить эксплуатацию 28 объектов недвижимости, один сдать в аренду, четыре передать безвозмездно новому собственнику.

На местах определены 34 объекта, подлежащие ликвидации. Информацию о них можно найти на сайтах городских и районных исполнительных комитетов. «Это объекты, которые безуспешно пытались продать с аукционов в течение нескольких лет, или имеющие стопроцентный износ. Но, если отдельные из них вызовут интерес у потенциальных покупателей, мы готовы рассматривать любые варианты отчуждения имущества», – отметила заместитель председателя комитета «Брестоблимущество» Надежда Стрельцова.

В январе 2021 года продано 5 из 16 выставленных на торги объектов. Уже сформирован график проведения торгов на февраль – первую декаду марта. В перечне около 30 объектов, значительная их часть предлагается к продаже впервые или с понижением цены.

Из наиболее заметных лотов – хранилища, производственный цех и лаборатория военного городка в Березовском районе. Объекты республиканской собственности будут впервые участвовать в торгах 5 марта. Повторные торги исторического здания главного корпуса спиртзавода в агрогородке Закозель Дрогичинского района назначены на 9 марта. Цена на трехэтажную кирпичную постройку площадью почти 2 тыс. кв. м, которая считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века, снижена наполовину – до Br112,3 тыс.