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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА У АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ
10:28 09.02.2021
Транспортная инспекция в 2020 году выявила у автоперевозчиков более 50 тысяч нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, речь идет о перевозках грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В эту подборку также включены перевозчики такси, перевозки в регулярном и нерегулярном сообщениях (маршрутные такси). Инспекторы работали во всех областях.
Если говорить о требованиях безопасности, пренебрежение которыми создает угрозу здоровью и жизни, то, к примеру, в сфере перевозок пассажиров инспекторы чаще всего фиксировали отсутствие техосмотра. Таких случаев было установлено более 900.
Во время проверок также часто выявлялись случаи несоблюдения режима труда и отдыха водителями, отсутствие должного медицинского контроля водителей перед выездом в рейс и участие в дорожном движении автомобилей с неисправностями, при наличии которых это запрещено.
Транспортной инспекцией приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителей, в том числе выданы требования (предписания) и установлены сроки их исполнения. Устранение нарушений инспекция держит на контроле.
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