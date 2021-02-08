Транспортная инспекция в 2020 году выявила у автоперевозчиков более 50 тысяч нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции, речь идет о перевозках грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В эту подборку также включены перевозчики такси, перевозки в регулярном и нерегулярном сообщениях (маршрутные такси). Инспекторы работали во всех областях.

Если говорить о требованиях безопасности, пренебрежение которыми создает угрозу здоровью и жизни, то, к примеру, в сфере перевозок пассажиров инспекторы чаще всего фиксировали отсутствие техосмотра. Таких случаев было установлено более 900.

Во время проверок также часто выявлялись случаи несоблюдения режима труда и отдыха водителями, отсутствие должного медицинского контроля водителей перед выездом в рейс и участие в дорожном движении автомобилей с неисправностями, при наличии которых это запрещено.

Транспортной инспекцией приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителей, в том числе выданы требования (предписания) и установлены сроки их исполнения. Устранение нарушений инспекция держит на контроле.