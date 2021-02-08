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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ЗАГОВОРИЛИ О СОЗДАНИИ ПРОСТОЙ И ПОНЯТНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
09:29 09.02.2021
В Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на заседании коллегии Министерства по налогам и сборам.
"Налоговая система - это прежде всего инструмент раскрепощения предпринимательской инициативы, механизм создания условий для развития бизнеса. Перед нами - я не снимаю и с себя ответственность - стоит задача создать простую и доступную для понимания систему налоговых обязательств", - сказал Николай Снопков, которого цитирует сайт правительства.
Он считает, что эта система должна максимально отвечать принципам нейтральности, социальной справедливости и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
"Уверен, что решение этой задачи абсолютно по силам коллективу Министерства по налогам и сборам", - добавил первый вице-премьер.
Николай Снопков также отметил, что в основе работы налоговых органов должен быть баланс презумпции добросовестности плательщика и неотвратимости наказания за неуплату налогов. По его мнению, акцент должен быть смещен в сторону профилактики налоговых нарушений и нейтрализации их последствий на начальном этапе.
"Задача - не наказать, а получить справедливый доход в бюджет в соответствии с законодательством", - сказал он.
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