Беларусь в 2020 расширила географию экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: 116 стран мира против 104 в 2019 году («плюс» 12 стран).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, по отношению к 2019 году освоены 20 рынков, в том числе страны Азии и Океании – Кувейт, Непал; страны Африки – Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали Марокко, Намибия, Сомали, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан; страны Америки и Карибского бассейна – Парагвай, Сент-Люсия; страны Европейского союза – Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия, Хорватия.

Доля Российской Федерации в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 74,4%, снизившись по сравнению с 2019 годом на 5,3 процентных пункта ($4,3 млрд, или 97,4% к уровню 2019 г.).

Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличилась на 1,9%, и составила 11,8%, или $681 млн (темп роста 124,2%).

Доля стран дальнего зарубежья выросла на 3,5% и составила 13,8%, или $796 млн (139,2%). В том числе вырос экспорт в страны Европейского союза на 45,4% до $338,5 млн; в страны Америки и Карибского бассейна – на 33,6% до $9,4 млн; в страны Африки – на 64,7% до $7,9 млн.; в страны Азии и Океании – на 83,4% до $356,2 млн.

В Китайскую Народную Республику экспортировано продукции на у $255,2 млн (рост в 1,9 раза к уровню 2019 года). Основу белорусского экспорта в КНР формируют поставки мяса и мясопродуктов (говядина, мясо птицы), молока и молокопродуктов (сухое молоко, сухая молочная сыворотка, цельномолочная продукция, мороженое, сыры, масло сливочное), масла рапсового и льноволокна. В текущем году были начаты первые поставки на китайский рынок сахара, крахмала, картофельных чипсов и рыбопродуктов.

В дальнейшем поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на китайский рынок планируется осуществлять также с использованием механизма электронной торговли на китайских площадках.