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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЕ СОЗДАНА ПЕРВАЯ В БЕЛАРУСИ УСТАНОВКА SCRATCH TEST


17:54 08.02.2021

Работники БелНИПИнефть вместе с преподавателями ГГТУ им. П. Сухого создали первую в Беларуси установку Scratch Тest для исследования механических свойств горной породы.

Оборудование разместили в кернохранилище и уже запустили в работу, пишет портал neft.by.

Замысел создать устройство, аналогов которого нет в Беларуси, принадлежит сотрудникам отдела моделирования резервуаров и разработки месторождений нефти и газа БелНИПИнефть. Уже третий год в этом отделе развивают новое для «Белоруснефти» направление – геомеханику. Знания в этой области могут помочь снизить затраты при строительстве скважин: геомеханическая модель позволяет рассчитать и подготовить проект строительства так, чтобы проанализировать и учесть заранее все риски, связанные с осложнениями при бурении (осыпи, поглощения).

Для этих целей «модельерам» необходимо знать прочность образцов породы. Прочностные свойства керна определяют специальными исследованиями. Их суть заключается в разрушении породы под воздействием сил различного направления, а также наноиндентированием – вдавливанием в поверхность образца специального инструмента. Эти методы показывают способность породы сопротивляться разрушению в одной точке, в то время как скретч-тест воссоздает профиль прочностных свойств по всему интервалу отбора керна.

Суть новой методики состоит в создании царапины на образце, в процессе чего специальная программа вычисляет значения напряжений. Полученная кривая, зависящая от продольных, нормальных усилий и глубины внедрения резца, характеризует прочность породы. Новую установку не найти в мире серийного производства, а покупать за рубежом невыгодно – изделие под заказ стоит намного дороже.

Разработчики не собираются ограничиваться выполнением белорусских заказов, их основная цель – экспорт. Как отметили ученые, продавать услуги по скретчированию керна неинтересно. Гораздо перспективнее предлагать зарубежным партнерам весь комплекс услуг по геомеханике, включая исследования керна и геомеханическое моделирование. Тем более, что через несколько месяцев парк оборудования усилится американской установкой, которая позволит проводить специальные исследования керна в пластовых условиях.
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