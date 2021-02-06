ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 4,3%


17:50 08.02.2021

В 2020 г. поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 млрд, что составило 104,3% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в целом прирост валютной выручки сложился в сумме $240,2 млн.

По сравнению с 2019 годом выросли объемы экспорта молока и молочной продукции – до $2,4 млн (темп роста – 102,7%); мяса и мясопродуктов – до $972,8 млн (104,9%); муки – до $9,7 млн (168,2%); казеина – до $10,9 млн (146,2%); масла рапсового – до $243,9 млн (119,0%); желатина – до $8,9 млн (109,5%); сахара – до $152 млн (137,7%); жмыхов (соевых и иных получаемых при изготовлении растительных масел) – до $190,4 млн (138,0%); шоколада и содержащих какао продуктов – до $80,2 млн (103,7%) и некоторых других.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2021
валюта курс
EUR 3.1448
USD 2.6282
RUB 3.5023
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1469 +0.0021
USD 2.6150 -0.0132
RUB 3.5196 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1480
USD 2.6140 2.6170
RUB 3.5080 3.5150
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2050
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 74.5000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте