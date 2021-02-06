В 2020 г. поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 млрд, что составило 104,3% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в целом прирост валютной выручки сложился в сумме $240,2 млн.

По сравнению с 2019 годом выросли объемы экспорта молока и молочной продукции – до $2,4 млн (темп роста – 102,7%); мяса и мясопродуктов – до $972,8 млн (104,9%); муки – до $9,7 млн (168,2%); казеина – до $10,9 млн (146,2%); масла рапсового – до $243,9 млн (119,0%); желатина – до $8,9 млн (109,5%); сахара – до $152 млн (137,7%); жмыхов (соевых и иных получаемых при изготовлении растительных масел) – до $190,4 млн (138,0%); шоколада и содержащих какао продуктов – до $80,2 млн (103,7%) и некоторых других.