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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 4,3%
17:50 08.02.2021
В 2020 г. поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 млрд, что составило 104,3% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в целом прирост валютной выручки сложился в сумме $240,2 млн.
По сравнению с 2019 годом выросли объемы экспорта молока и молочной продукции – до $2,4 млн (темп роста – 102,7%); мяса и мясопродуктов – до $972,8 млн (104,9%); муки – до $9,7 млн (168,2%); казеина – до $10,9 млн (146,2%); масла рапсового – до $243,9 млн (119,0%); желатина – до $8,9 млн (109,5%); сахара – до $152 млн (137,7%); жмыхов (соевых и иных получаемых при изготовлении растительных масел) – до $190,4 млн (138,0%); шоколада и содержащих какао продуктов – до $80,2 млн (103,7%) и некоторых других.
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