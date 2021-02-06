Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 1 по 8 февраля 2021 года, снизился на 0.2% и составил 1332 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.6% - до 1317 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 15 $/м2, пишет Realt.by.

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 8 недель, за исключением 1 недели в январе.

Предложение квартир в Минске продолжает расти: за последние 7 дней количество объявлений о продаже квартир стало больше еще на 3%.

Число 3-комнатных квартир в базе увеличилось на 3.5%. Также выросло предложение «однушек». 2-комнатных квартир стало больше только на 2%, а 4-комнатных — сразу на 7%.

Среди районов города наибольший рост числа объектов отмечался в Октябрьском (+10% за неделю) и Центральном (+6%). В двух районах Минска наблюдалась отрицательная динамика предложения — в Советском (-3%) и Фрунзенском (-4%).

Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен. Наиболее заметное у «трешек» — минус 0.6% за последние 7 дней.

В районах города динамика средних цен квадратного метра в основном колебалась в пределах +/- 0.2%. Только в Партизанском районе изменение цены было более ощутимым: за неделю «квадрат» стал дешевле на 0.8%.