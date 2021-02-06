ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «АГАТ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ПОСТАВИЛО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНОГО КЛАССА В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ БЕЛАРУСИ

17:02 08.02.2021 ОАО «АГАТ - системы управления» поставило в Военную академию Беларуси оборудование для обучения курсантов работе на станции тропосферной связи «Горизонт». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, современные тренажеры, изготовленные ОАО «АГАТ - системы управления», дают возможность будущим офицерам-связистам совершенствовать теоретические знания и практические навыки работы, повышать уровень профессиональной подготовки. Оборудование учебного класса является актуальным и своевременным шагом в организации учебного процесса в связи с началом серийного производства данного типа техники и поставок мобильных станций тропосферной связи в Вооруженные Силы Беларуси.