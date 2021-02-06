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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ПОСТАВИЛО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНОГО КЛАССА В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ БЕЛАРУСИ
17:02 08.02.2021
ОАО «АГАТ - системы управления» поставило в Военную академию Беларуси оборудование для обучения курсантов работе на станции тропосферной связи «Горизонт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, современные тренажеры, изготовленные ОАО «АГАТ - системы управления», дают возможность будущим офицерам-связистам совершенствовать теоретические знания и практические навыки работы, повышать уровень профессиональной подготовки.
Оборудование учебного класса является актуальным и своевременным шагом в организации учебного процесса в связи с началом серийного производства данного типа техники и поставок мобильных станций тропосферной связи в Вооруженные Силы Беларуси.
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