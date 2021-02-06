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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В МОСКВУ ПРОДАНО БОЛЕЕ 230 БИЛЕТОВ


16:55 08.02.2021

Белорусская железная дорога на первый рейс поезда Минск в Москву продала 236 билетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в обратном направлении на поезд из Москвы в Минск пассажиры приобрели 229 билетов.

Напомним, что сегодня в 22:10 в первую поездку из Минска в Москву отправится фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва.

В столицу Российской Федерации он прибудет в 08:13 следующих суток. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 9 февраля 2021 года в 22:13 и прибудет в Минск 10 февраля 2021 года в 07:26. Далее из Минска он будет курсировать по четным, а из Москвы по нечетным дням.

В настоящее время проезд в сообщении Минск-Москва-Минск возможен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Лицам, прибывающим в Российскую Федерацию из-за рубежа железнодорожным транспортом, необходимо представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы Российской Федерации. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена ЕАЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте (Методические рекомендации Роспотребнадзора по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении).

Иностранные граждане, достигшие 6-летнего возраста, прибывающие на территорию Беларуси (исключение составляют граждане имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь), также должны иметь при себе оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее трех суток до даты пересечения Государственной границы Республики Беларусь.

Кроме этого, пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
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