В микрорайоне Лебяжий с 8 февраля начинает работу амбулатория в жилом комплексе «Лазурит». Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, новое учреждение здравоохранения является филиалом 4-й городской поликлиники. Это полноценная мини-поликлиника, где будут вести прием педиатры, терапевты, хирурги. Имеются кабинеты для проведения рентгенологических и лабораторных исследований детей и взрослых, а также для физиотерапевтического лечения.

Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену, готова обслуживать более 23 тыс. человек.