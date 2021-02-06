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ЭКОНОМИКА РБ
В МИКРОРАЙОНЕ ЛЕБЯЖИЙ НАЧИНАЕТ РАБОТУ АМБУЛАТОРИЯ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛАЗУРИТ»
16:37 08.02.2021
В микрорайоне Лебяжий с 8 февраля начинает работу амбулатория в жилом комплексе «Лазурит». Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, новое учреждение здравоохранения является филиалом 4-й городской поликлиники. Это полноценная мини-поликлиника, где будут вести прием педиатры, терапевты, хирурги. Имеются кабинеты для проведения рентгенологических и лабораторных исследований детей и взрослых, а также для физиотерапевтического лечения.
Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену, готова обслуживать более 23 тыс. человек.
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