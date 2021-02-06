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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ НА 18,5%
16:07 08.02.2021
ОАО «Минский тракторный завод» в 2020 году увеличило экспорт продукции в дальнее зарубежье на 18,5%.
«Несмотря на пандемию коронавируса, завод хорошо сработал по продажам в дальнее зарубежье: объем экспорта вырос почти на 20%. Реализация продукции в Россию и другие страны СНГ чуть ниже запланированного, но в любом случае она близка к тому, что в принципе можно было получить в этой ситуации», - рассказал заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу - маркетинг-директор Михаил Кадников. В целом в 2020 году МТЗ экспортировал продукции на 530 миллионов долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, главным экспортером техники МТЗ в 2020 году осталась Россия. На втором месте Казахстан, на третьем – Украина. Всего продукция поставлялась в 45 стран, в том числе в 9 государств, куда в 2019 году не продавалась (Бурунди, Великобритания, Гаити, Гватемала, Гвинея, Доминиканская Республика, Зимбабве, Индонезия, Испания).
На 1 января 2021 года, остатки тракторов и машин на складах составили 3 222 единицы, снизившись на 12,4% по сравнению с началом предыдущего года. Снижение складских запасов произошло за счет наращивания объемов продаж.
«Здесь важно понимать, что стандартное производство трактора в зависимости от модели, включающее заказ материалов и комплектующих, сборку, отгрузку, занимает от 40 рабочих дней. Для оперативного выполнения заказов необходимо иметь запас техники на складе, предвосхищая потребности покупателей», - подчеркнул Михаил Кадников.
По итогам 2021 года коэффициент запасов готовой продукции на складе не должен превысить 1,45.
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