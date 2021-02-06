Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 февраля 2021 года выросло до почти 259,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 259 тыс. 499 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 тыс. 703 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 526 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 808 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 328 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 586 тыс. 633 теста.