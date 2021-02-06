БГУ налаживает сотрудничество с молодежным бизнес-инкубатором. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали 4 февраля проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов и генеральный директор бизнес-инкубатора «Молодежная социальная служба» Елена Плис.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ расширяет возможности студентов и сотрудников БГУ для реализации своих предпринимательских инициатив.

На стартовом этапе все бизнес-проекты БГУ проходят экспертную оценку в Стартап-центре университета. Здесь авторы идей получают информацию о ее актуальности на потребительском рынке и поддержку в составлении бизнес-плана и регистрации продукта.

Бизнес-инкубатор позволит ускорить коммерциализацию перспективных инициатив. На протяжении трех лет начинающим предпринимателям будет оказан ряд услуг, включающий льготную аренду офиса, юридическую, бухгалтерскую, консультационную помощь в привлечении инвесторов.

Также документ прописывает проведение совместных презентаций, форумов, лекций, конференций, встреч с представителями бизнес-сообщества, реализацию совместных проектов по поддержке и развитию предпринимательства.

В БГУ уделяется большое внимание поддержке и развитию предпринимательских идей молодежи. С этой целью в 2019 году был создан Стартап-центр, регулярно проводятся стартап-конкурсы, хакатоны и форумы: «Иннстарт БГУ», Startup Heart, HACKATHON: FROM IPT TO IPO и др. При поддержке НТП «Унитехпром БГУ» уже изготовлена первая партия интеллектуальных украшений, разработанных студентами факультета радиофизики и компьютерных технологий. На данном факультете функционирует также созданный его обучающимся дизайнерский программируемый экран LED Squares Board.