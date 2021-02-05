Комитет госконтроля Беларуси предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества (вишинга).

Как правило, аферисты представляются сотрудниками банков, государственных органов, в том числе Комитета госконтроля. Под надуманными предлогами (осуществление подозрительных финансовых операций по счетам владельца, организация проверки и привлечение к уголовной ответственности, наличие вредоносного приложения на мобильном телефоне, которое может влиять на управление банковской картой и др.) мошенники пытаются узнать у граждан или представителей субъектов хозяйствования информацию о реквизитах банковских карт, движении денежных средств по счетам организаций и т.п.

Так, в феврале 2021 года злоумышленник позвонил по «Вайберу» жительнице Новополоцка и, представившись старшим следователем Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, пытался выведать информацию о ее банковской карте (личный кабинет, пароли и др.), ссылаясь на запрос из банка. Аферист предлагал женщине онлайн-помощь в удалении вредоносного приложения с мобильного телефона.

Похожий случай произошел в Лиде: на мобильный телефон работницы местного предприятия позвонил неизвестный мужчина, который тоже представился работником органов финансовых расследований Комитета госконтроля. Он предложил ей сотрудничество якобы для проверки информации об осуществлении подозрительных финансовых операций по расчетным счетам предприятия.

Однако обе женщины проявили бдительность, не сообщив телефонным мошенникам интересующую их информацию. Благодаря этому злоумышленники не смогли причинить какой-либо материальный ущерб.

Следует отметить, что аферисты постоянно совершенствуют способы обмана доверчивых граждан. В частности, могут называть фамилии или должности действующих работников контролирующих либо правоохранительных органов, номера их служебных телефонов, телефонов доверия и отделов по работе с обращениями граждан (как правило, эти данные находятся в свободном доступе, в том числе размещены на сайтах госорганов в интернете).

Гражданам необходимо знать, что сотрудники банков и налоговых органов, работники Комитета госконтроля никогда не запрашивают по телефону сведения о банковских картах и другую личную информацию, а также данные о хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.

Комитет государственного контроля предупреждает: чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, нужно быть осторожными и бдительными. Кем бы не представлялись собеседники, нельзя сообщать им информацию о номерах своих банковских карт, сроках их действия, кодах и паролях, а также паспортные данные.

Обо всех фактах телефонного мошенничества следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

Что касается подозрительных звонков от имени работников органов финансовых расследований, то сообщить об этом можно в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по телефону 8(017) 328-54-99.