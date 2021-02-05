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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ПРОДЛИЛ АКЦИЮ НА ТАРИФЕ «БИЗНЕС UNLIM 2.0» ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ


13:55 08.02.2021

Оператор МТС продлил акцию на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» для новых абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное предложение действует по 1 марта 2021 года.

При подключении на тариф «Бизнес Unlim 2.0» размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 17 рублей, далее – 19,50 рубля.

«Бизнес Unlim 2.0» включает в себя безлимит мобильного интернета на скорости до 512 Кбит/сек и безлимитные минуты во все сети страны.

При этом у абонентов есть возможность увеличить скорость мобильного интернета за дополнительную ежемесячную плату: до 1 Мбит/сек за 2,5 рубля в месяц, до 2 Мбит/сек за 5,5 рубля в месяц и неограниченная скорость интернета за 34,5 рубля в месяц.

Подключиться к тарифу «Бизнес Unlim 2.0» можно в салонах связи МТС.
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