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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ПРОДЛИЛ АКЦИЮ НА ТАРИФЕ «БИЗНЕС UNLIM 2.0» ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ
13:55 08.02.2021
Оператор МТС продлил акцию на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» для новых абонентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное предложение действует по 1 марта 2021 года.
При подключении на тариф «Бизнес Unlim 2.0» размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 17 рублей, далее – 19,50 рубля.
«Бизнес Unlim 2.0» включает в себя безлимит мобильного интернета на скорости до 512 Кбит/сек и безлимитные минуты во все сети страны.
При этом у абонентов есть возможность увеличить скорость мобильного интернета за дополнительную ежемесячную плату: до 1 Мбит/сек за 2,5 рубля в месяц, до 2 Мбит/сек за 5,5 рубля в месяц и неограниченная скорость интернета за 34,5 рубля в месяц.
Подключиться к тарифу «Бизнес Unlim 2.0» можно в салонах связи МТС.
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