В 2020 году органами принудительного исполнения возбуждено 1,95 млн исполнительных производств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в 2020 году взыскано 1,37 млрд рублей. В пользу граждан и субъектов хозяйствования взыскано 1,25 млрд рублей.

В доход государства взыскано 121,2 млн рублей, или на 27,6% больше, чем в 2019 году.