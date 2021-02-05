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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В 2020 ГОДУ ВЗЫСКАЛИ 1,37 МЛРД РУБЛЕЙ
13:40 08.02.2021
В 2020 году органами принудительного исполнения возбуждено 1,95 млн исполнительных производств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в 2020 году взыскано 1,37 млрд рублей. В пользу граждан и субъектов хозяйствования взыскано 1,25 млрд рублей.
В доход государства взыскано 121,2 млн рублей, или на 27,6% больше, чем в 2019 году.
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