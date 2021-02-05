Пандемия и политический кризис ударили по здравницам, пишет Флагшток.

В 2020 году санаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельской области продали 69 399 путевок. Выручка от реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг составила Br55,43 млн. Такие данные озвучили в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Данные Белстата свидетельствуют о том, что годом ранее количество лиц, размещенных в санаторно-курортных, оздоровительных организациях Гомельской области, было в полтора раза больше.

Количество проданных путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельской области в 2019-2020 гг., тыс. человек

Гражданам ближнего и дальнего зарубежья в 2020 году гомельские здравницы продали 8718 путевок. Выручка от экспорта превысила Br7 млн. Таким образом, количество оздоровившихся иностранцев за год сократилось в 3,5 раза.

Потерю иностранных гостей не удалось компенсировать местными. Число оздоровившихся белорусов также сократилось на 18%.

Кроме того, в 2020 году на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области использовано почти Br7 млн.

Отметим, что это почти столько же, сколько составил весь объем экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг в прошлом году.