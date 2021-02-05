ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ

12:58 08.02.2021 В «Великом камне» 5 февраля 2021 года зарегистрирован новый резидент - ООО «ИнКата» (Беларусь). Как сообщает сайт ИП «Велкикий камень», компания создаст научно-технологический парк, где будут размещаться стартапы для акселерации. Инновационным проектам будут оказываться инжиниринговые услуги, осуществляться их маркетинговое сопровождение и продвижение продуктов за рубеж. Впоследствии они могут получить статус резидента индустриального парка. Белорусская компания «ИнКата» широко известна за рубежом, имеет 7 иностранных представительств.