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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ
12:58 08.02.2021
В «Великом камне» 5 февраля 2021 года зарегистрирован новый резидент - ООО «ИнКата» (Беларусь).
Как сообщает сайт ИП «Велкикий камень», компания создаст научно-технологический парк, где будут размещаться стартапы для акселерации. Инновационным проектам будут оказываться инжиниринговые услуги, осуществляться их маркетинговое сопровождение и продвижение продуктов за рубеж. Впоследствии они могут получить статус резидента индустриального парка.
Белорусская компания «ИнКата» широко известна за рубежом, имеет 7 иностранных представительств.
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