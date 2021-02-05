Специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы в прошлом году провели ряд рейдов для проверки соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе учреждения, в 2020 году нарушения выявлены в 803 случаях на 469 строительных объектах и касались несвоевременного сбора, вывоза строительных отходов и санитарного состояния санитарно-бытовых помещений.

Наибольшее количество нарушений выявлено на объектах строительных организаций негосударственной формы собственности: ООО «Ослябя», ЧСУП «Альпинстройдизайн», ООО «Баруварстрой» и другие.

По фактам нарушений к административной ответственности в виде штрафа привлечено 216 ответственных должностных и 7 юридических лица. Общая сумма штрафов составила 1748 базовых величин. Руководителям 559 строительных организаций выдавались рекомендации об устранении выявленных нарушений.