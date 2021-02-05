ОАО «СветлогорскХимволокно» расширило линейку нетканых материалов, используемых в медицине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, закупаемый по импорту продукт – фильтрующий материал мелтблоун теперь производится и в Беларуси.

Основным направлением использования нового материала является производство масок и респираторов с высоким показателем бактериальной фильтрации (BFE). Первые партии таких масок с использованием нетканых материалов производства «Сохим» произведены партнером предприятия и одним из крупнейших производителей одноразовых масок – компанией «БелЭмса». В качестве внешних слоев изделия использован нетканый полипропиленовый материал «СпанБел», в качестве внутреннего фильтрующего слоя - нетканый материал «Мелтблоун».

«Лабораторные испытания показали высочайшую степень фильтрационных свойств такой маски - BFE 99,8%. Данные лабораторных испытаний еще раз доказали, что используя нетканые материалы «Спанбел» и «Мелтблоун» производства ОАО «СветлогорскХимволокно» для изготовления одноразовых лицевых масок, обеспечивается высокое качество конечного продукта», - утверждают на предприятии.