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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» РАСШИРИЛО ЛИНЕЙКУ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ
12:35 08.02.2021
ОАО «СветлогорскХимволокно» расширило линейку нетканых материалов, используемых в медицине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, закупаемый по импорту продукт – фильтрующий материал мелтблоун теперь производится и в Беларуси.
Основным направлением использования нового материала является производство масок и респираторов с высоким показателем бактериальной фильтрации (BFE). Первые партии таких масок с использованием нетканых материалов производства «Сохим» произведены партнером предприятия и одним из крупнейших производителей одноразовых масок – компанией «БелЭмса». В качестве внешних слоев изделия использован нетканый полипропиленовый материал «СпанБел», в качестве внутреннего фильтрующего слоя - нетканый материал «Мелтблоун».
«Лабораторные испытания показали высочайшую степень фильтрационных свойств такой маски - BFE 99,8%. Данные лабораторных испытаний еще раз доказали, что используя нетканые материалы «Спанбел» и «Мелтблоун» производства ОАО «СветлогорскХимволокно» для изготовления одноразовых лицевых масок, обеспечивается высокое качество конечного продукта», - утверждают на предприятии.
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