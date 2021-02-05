За 2020 год по результатам камерального контроля индивидуальным предпринимателям Витебской области направлено 571 уведомление.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма доплаты налога в бюджет составила 646,7 тыс. рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 156,8 тыс. рублей.

Основными ошибками, допускаемыми индивидуальными предпринимателями, являются занижение налоговой базы по подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость.