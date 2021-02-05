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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 646,7 ТЫС. РУБЛЕЙ
12:16 08.02.2021
За 2020 год по результатам камерального контроля индивидуальным предпринимателям Витебской области направлено 571 уведомление.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма доплаты налога в бюджет составила 646,7 тыс. рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 156,8 тыс. рублей.
Основными ошибками, допускаемыми индивидуальными предпринимателями, являются занижение налоговой базы по подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость.
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