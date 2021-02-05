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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ В 2020 ГОДУ УСТАНОВИЛО 14 ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


11:37 08.02.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) за 2020 год рассмотрело 499 обращений в сфере антимонопольного законодательства, что составляет 23,7% от общего количества поступающих в министерство обращений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в том числе поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли рассмотрело 90 дел и установило 14 фактов нарушения.

Снижение количества поступающих обращений о нарушении антимонопольного законодательства и рассмотренных в результате антимонопольных дел свидетельствует об эффективности применения введенных с августа 2018 г. инструментов «мягкого права» (предупреждения, предостережения для восстановления конкуренции.

За 2020 год выдано 13 предупреждений и 2 предостережения.

В результате выполнения предупреждений прекращено 9 расследований. Предупреждения выдавались для урегулирования вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, пищевой промышленности, строительства и др.

По результатам антимонопольных расследований составлено 10 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, сумма штрафных санкций составила 6750 рублей.

При этом в структуре установленных фактов нарушений преобладает недобросовестная конкуренция.

Все решения комиссии МАРТ, которые обжаловались в Верховном суде с начала 2020 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности.

В рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией из 291 рассмотренных заявлений, согласовано – 200, отказано в согласовании – 8.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков проведен анализ 28 товарных рынков. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, в 2020 году включено 135 хозяйствующих субъектов. В Государственный реестр субъектов естественных монополий включено 7 хозяйствующих субъектов.

В рамках взаимодействия с ЕЭК МАРТ принимает участие в рассмотрении дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, в том числе затрагивающих интересы белорусских хозяйствующих субъектов. Необходимо отметить, что количество таких случаев возрастает из года в год.

В результате рассмотрения дел защищены интересы таких субъектов как ООО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ООО «М8 Сити», ОАО «Минский маргариновый завод», ООО «Несвижский завод детского питания» и др.
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