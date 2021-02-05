ЭКОНОМИКА РБ

РАСШИРЕНА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАТА FSC ОАО «БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ»

11:24 08.02.2021 Расширена сфера деятельности сертификата FSC ОАО «белорусская лесная компания». Об этом сообщает холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD. «В сферу деятельности сертификата FSC ОАО «Белорусская лесная компания» с 4 февраля 2021 года включен новый продукт – картон для упаковки (спички)», - говорится в сообщении холдинга. Ознакомиться с сертификатом соответствия FSC ОАО «Белорусская лесная компания» (FSC-C021118) можно здесь.