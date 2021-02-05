Минский автомобильный завод продемонстрировал новую продукцию для поставок на российский рынок в рамках совещания с участием посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, заместителя премьер-министра Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», были представлены уже успевшие зарекомендовать себя модели грузовых автомобилей экологического класса Евро 6: седельный тягач МАЗ-55440М9 и самосвал МАЗ-6516М9 с колесной формулой 8х4, а также модель 2019 года - полноприводный самосвал МАЗ-65262L с увеличенной грузоподъемностью, предназначенный для перевозки различных строительных и промышленных сыпучих грузов.

Пассажирский ряд моделей производства Минского автомобильного завода представили модели новинок 2020 года - новейший электробус МАЗ 303Е10 и городской автобус большой вместительности МАЗ 303.

Ожидается, что открывшееся в декабре 2020 года в Жодино сборочное производство электротранспорта МАЗ будет способствовать наращиванию объемов производства троллейбусов и электробусов.

Стоить отметить пассажирский микроавтобус МАЗ 233150, предназначенный для сервисных служб. Микроавтобус выпускается на базе предприятия "Брестмаш", входящего в холдинг "БЕЛАВТОМАЗ".

В ходе совещания были затронуты вопросы поставок в Российскую Федерацию нового перронного автобуса МАЗ 271, который будет представлен на выставке NAIS-2021 в Москве с 9 по 10 февраля этого года. Шесть таких автобусов уже работают в международном аэропорту Борисполя. Интерес к этой модели огромный, учитывая тот факт, что Минский автомобильный завод - единственный производитель перронных автобусов на территории СНГ, а данная модель - это уже второе поколение автобусов МАЗ для перевозки пассажиров в аэропортах.