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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭНЕРГО ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕФЕКТАХ НА ОДНОМ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
09:31 08.02.2021
Информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«Появившаяся на некоторых телеграм-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
В Минэнерго утверждают, что все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме.
«Продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в заявлении министерства.
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