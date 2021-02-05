Информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«Появившаяся на некоторых телеграм-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В Минэнерго утверждают, что все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме.

«Продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в заявлении министерства.