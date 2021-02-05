На рост цен на товары и платные услуги в конце 2020 года повлияли ослабление курса рубля, высокие инфляционно-девальвационные ожидания. Об этом говорится в обзоре Национального банка Беларуси.

«В IV квартале 2020 г. годовая инфляция составила 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%. Основными факторами ускорения инфляции стали дальнейший перенос в цены ослабления белорусского рубля на фоне высоких инфляционно-девальвационных ожиданий экономических агентов, а также шоки предложения на рынках отдельных продовольственных товаров», - говорится в обзоре регулятора.

Низкая экономическая активность продолжала оказывать дезинфляционное воздействие.

«В частности, вследствие неурожая подсолнечника и сахарной свеклы в регионе наблюдался ускоренный рост цен на подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия как на рынках соседних странах (Россия, Украина), так и на внутреннем потребительском рынке», - отметили в Нацбанке.

Кроме того, продолжился перенос ослабления белорусского рубля в потребительские цены товаров преимущественно непродовольственного сегмента. В результате годовая базовая инфляция за IV квартал ускорилась с 5,4% до 7,1% в декабре 2020 г. Трендовая инфляция также ускорилась и составила 5,6% вдекабре 2020 г. в годовом выражении (4,2% в сентябре2020 г.), что говорит об ускорении роста цен на большинство позиций потребительской корзины.

Так, доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении снизились или выросли менее чем на 5%, составила в декабре 2020 г. 40% (50% в сентябре 2020 г.). В IV квартале 2020 г. рост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении ускорился с 5,6% сентябре до 6,7% в декабре 2020 г.

Более высокими темпами увеличивались тарифы на услуги связи, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, а также цены на медикаменты.

В отчетном квартале годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию, несмотря на замедление, оставались высокими. В декабре 2020 г. прирост цен составил 16% (21,4% в сентябре 2020 г.) и был преимущественно обусловлен удорожанием овощей, что может быть вызвано сбоями в логистических цепочках вследствие ограничительных мер, принимаемых странами в рамках борьбы с пандемией. При этом наблюдалось некоторое снижение цен на фрукты.