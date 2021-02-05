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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС "ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 2020 ГОДА"


18:10 05.02.2021

Белорусская торгово-промышленная палата проводит республиканский конкурс "Лучший экспортер 2020 года".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, цель конкурса – стимулирование развития экспортно ориентированного производства и повышение престижа отечественных производителей на мировом рынке.

Преимущества участия в конкурсе "Лучший экспортер года": признание успеха компании и ее вклада в развитие экономики страны, повышение престижа и узнаваемости бренда, право использования знака "Лучший экспортер года" для маркировки продукции, в рекламе и PR, публикация материалов о лауреатах в информационном бюллетене "Меркурый" Белорусской торгово-промышленной палаты, размещение информации о победителях и дипломантах на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты.

Конкурс является ежегодным. Белорусская торгово-промышленная палата проводит его совместно с заинтересованными министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией "Белэксимгарант" и администрацией Парка высоких технологий.

За годы проведения конкурса победителями становились как флагманы белорусской промышленности, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится в 22 номинациях и состоит из 2 этапов.

На первом этапе ведомственными (региональными) конкурсными комиссиями отбираются субъекты хозяйствования, имеющие наилучшие показатели финансово-хозяйственной деятельности, Начало этапа – 3 февраля 2021 г.

Финальный этап – определение победителей конкурса республиканской комиссией при БелТПП. Начало этапа – 18 марта 2021 г.

Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо: заполнить конкурсную карту (размещена на сайте БелТПП) и направить ее в соответствующую конкурсную комиссию. https://www.cci.by/ru/content/kak-prinyat-uchastie-v-konkurse
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