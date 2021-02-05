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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ЗАБРАКОВАЛ РОССИЙСКУЮ СКУМБРИЮ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
17:58 05.02.2021
Госстандарт Беларуси забраковал скумбрию холодного копчения атлантическую производства ООО «Амадей» (Смоленск). Информация об этом содержится в Реестре опасной продукции.
Согласно информации, продукция не соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и Таможенного союза … из-за наличия в составе продукта недопустимой пищевой добавки консерванта сорбиновой кислоты, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 130 мг/кг.
Как результат, продукция запрещена к ввозу и реализации на территории Беларуси.
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