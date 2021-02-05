ЭКОНОМИКА РБ

НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ КУПИЛО НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ $154,3 МЛН - НАЦБАНК

17:53 05.02.2021 В январе 2021 года население Беларуси купило на чистой основе $154,3 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные Нацбанком данные. В декабре 2020 года белорусы купили $230,897 млн. Покупка физлиц иностранной валюты в январе 2021 года составила $766,8 млн, в том числе наличной валюты - $440,6 млн, безналичной валюты - $326,2 млн. Продажа иностранной валюты населению в январе 2021 года составила $612,6 млн, в том числе наличной валюты - $448,4 млн, безналичной валюты - $164,2 млн.