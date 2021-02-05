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ЭКОНОМИКА РБ


НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ КУПИЛО НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ $154,3 МЛН - НАЦБАНК


17:53 05.02.2021

В январе 2021 года население Беларуси купило на чистой основе $154,3 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные Нацбанком данные.

В декабре 2020 года белорусы купили $230,897 млн.

Покупка физлиц иностранной валюты в январе 2021 года составила $766,8 млн, в том числе наличной валюты - $440,6 млн, безналичной валюты - $326,2 млн.

Продажа иностранной валюты населению в январе 2021 года составила $612,6 млн, в том числе наличной валюты - $448,4 млн, безналичной валюты - $164,2 млн.
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