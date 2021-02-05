ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С РУКОВОДСТВОМ МИНСТРОЙРАХИТЕКТУРЫ СОСТОИТСЯ 6 ФЕВРАЛЯ

17:25 05.02.2021 6 февраля состоится «прямая телефонная линия» с заместителем министра архитектуры и строительства Олегом Швецом по вопросам промышленности строительных материалов и конструкций, госсобственности, экономики и внешнеэкономической деятельности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, свои вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 200-46-15.