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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С РУКОВОДСТВОМ МИНСТРОЙРАХИТЕКТУРЫ СОСТОИТСЯ 6 ФЕВРАЛЯ
17:25 05.02.2021
6 февраля состоится «прямая телефонная линия» с заместителем министра архитектуры и строительства Олегом Швецом по вопросам промышленности строительных материалов и конструкций, госсобственности, экономики и внешнеэкономической деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, свои вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 200-46-15.
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