|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
К МАЮ 2021 ГОДА БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17:09 05.02.2021
В соответствии с распоряжением премьер-министра № 15р от 3 февраля 2021 г. создана межведомственная рабочая группа для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, руководителем группы назначен министр экономики Александр Червяков. В ее состав вошли представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и иных ведомств. Предполагается также привлечение к работе специалистов республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов.
В задачи межведомственной группы входят:
определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Республики Беларусь и ее отдельных регионов в различных сферах жизнедеятельности;
определение позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране, ее отдельных регионах, гражданах и продуктах;
выработка единых подходов создания (разработка требований) и стратегии продвижения бренда Республики Беларусь и ее отдельных регионов с учетом лучших международных практик продвижения страновых и территориальных брендов;
выработка предложений по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Республики Беларусь, улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах.
Также по итогам работы группы будет разработана дорожная карта по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь, в том числе с учетом особенностей отдельных ее регионов. Будут определены источники финансирования соответствующих мероприятий.
Проект постановления, предусматривающий утверждение дорожной карты, должен быть представлен в правительство до 1 мая 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2021
Курсы в банках
на 05.02.2021
Конвертация в банках
на 05.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте