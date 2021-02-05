В соответствии с распоряжением премьер-министра № 15р от 3 февраля 2021 г. создана межведомственная рабочая группа для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, руководителем группы назначен министр экономики Александр Червяков. В ее состав вошли представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и иных ведомств. Предполагается также привлечение к работе специалистов республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов.

В задачи межведомственной группы входят:

определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Республики Беларусь и ее отдельных регионов в различных сферах жизнедеятельности;

определение позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране, ее отдельных регионах, гражданах и продуктах;

выработка единых подходов создания (разработка требований) и стратегии продвижения бренда Республики Беларусь и ее отдельных регионов с учетом лучших международных практик продвижения страновых и территориальных брендов;

выработка предложений по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Республики Беларусь, улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах.

Также по итогам работы группы будет разработана дорожная карта по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь, в том числе с учетом особенностей отдельных ее регионов. Будут определены источники финансирования соответствующих мероприятий.

Проект постановления, предусматривающий утверждение дорожной карты, должен быть представлен в правительство до 1 мая 2021 г.