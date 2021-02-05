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ЭКОНОМИКА РБ


ОНЛАЙН-КУРСЫ АНИМАЦИОННОГО ДИЗАЙНА СТАРТУЮТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БГУ


16:44 05.02.2021

Онлайн-курсы анимационного дизайна Wargaming Forge Motion Design стартуют для студентов БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются обучающиеся старших курсов, владеющие базовыми знаниями в сфере анимационного дизайна, а также все желающие попробовать себя в этой области. Зачисление на курсы пройдет на конкурсной основе по итогам тестового задания.

Обучение бесплатное и включает 8 занятий специалистов креативного агентства Wargaming. Они научат создавать динамичные, технически сложные и эффектные видеоролики, пэкшоты, синемаграфы и др. Также участники совершенствуют навыки работы в программах Adobe After Effects и Cinema 4D.

Лучшие выпускники программы смогут трудоустроиться в компанию Wargaming.

Обучение стартует в марте 2021 года. Встречи пройдут два раза в неделю в онлайн-формате.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Wargaming активно сотрудничает С БГУ с 2019 года. С этого времени реализуется проект «Стипендии Wargaming». Два раза в год студенты шести факультетов: биологического, механико-математического, физического и химического, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики, при условии высокого балла успеваемости получают грант для реализации идей и проектов различной научной тематики.

Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков в индустрии компьютерных игр. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает 5500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.
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