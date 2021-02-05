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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ПРЕДСТАВИТ ТРИ ИЗДАНИЯ НА XХVIII МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
15:17 05.02.2021
РУП «Белкартография» примет участие в 60-м Национальном конкурсе «Искусство книги», который пройдет в рамках XХVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на выставке предприятие представит три издания: атлас «Брэст і наваколле ад старажытнасці да сучаснасці», атлас «Дорогами воинской славы 1941-1945» и «Гістарычны атлас Беларусі».
Ознакомиться с экспонатами можно с 18 по 21 февраля 2021 года (проспект Победителей, 14).
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