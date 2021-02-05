Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 февраля 2021 года выросло до почти 255,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 255 тыс. 172 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 243 тыс. 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1994 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1759 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 107 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 538 тыс. 812 тестов.