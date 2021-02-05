Органы прокуратуры Могилевской области в январе 2021 года проверили, как организовано содержание крупного рогатого скота (КРС) в зимний стойловый период на животноводческих объектах региона с учетом складывающихся погодных условий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверки прокуроры установили многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных, санитарно-эпидемиологических и других правил при содержании животных.

Как правило, руководство организаций АПК в условиях низких температур не принимало надлежащих мер к утеплению животноводческих объектов. Входные двери и ворота сараев имели щели и плотно не закрывались. В отдельных хозяйствах оказалась поврежденной крыша, а оконные проемы незастекленными либо были частично заложены соломой, кирпичами, полимерными и иными материалами. В итоге температурный режим не соответствовал установленной норме в пределах 5-10°C. По этим же причинам температура воды в поилках составляла ниже 8-12°С, иногда и вовсе отсутствовала, в том числе из-за замерзшей системы водоснабжения.

В то же время необеспечение оптимального микроклимата и санитарного состояния коровников может стать одним из условий для увеличения содержания соматических клеток в молоке, что повлечет его возврат перерабатывающими предприятиями, приведет к причинению сельхозорганизациям материального ущерба.

Практически во всех организациях АПК не выполняли работы по очистке животных, своевременно не убирали отходы их жизнедеятельности.

В ряде районов на животноводческих объектах выявлены факты ненадлежащего содержания телят и несоблюдения технологии их кормления.

Во многих хозяйствах нарушали технологические регламенты хранения и выемки травянистых кормов, а после открытия сенажных траншей на всегда проводили мероприятия по их герметизации.

По результатам проверок прокуратура Могилевской области внесла в Могилевский облисполком представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.