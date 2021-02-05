ЭКОНОМИКА РБ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКА ЗА 2020 ГОД ПОПОЛНИЛИ НАЛОГИ НА СУММУ 13,3 МЛРД РУБЛЕЙ

13:25 05.02.2021 За 2020 год консолидированный бюджет Минска пополнился на сумму 13,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, из них 8,0 млрд рублей поступило в республиканский бюджет и 5,3 млрд рублей – в местный. Таким образом, выполнены плановые назначения бюджетов обоих уровней – республиканского и местного - на 100,7% и 100,5% соответственно.